Questura di Terni, Roberto Caffio nuovo dirigente dell’anticrimine

TERNI – Cambio ai vertici della questura di Terni: dopo il trasferimento delle primi dirigenti, Claudia Di Persio e Alessandra Ortenzi al Viminale, è arrivato a Terni Roberto Caffio, il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine.

Nato a Bolzano 51 anni fa, Caffio si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna; nel corso della sua carriera ha ricoperto prestigiosi incarichi, come capo di gabinetto e dirigente della Digos presso la questura Bolzano e successivamente, dal 2008, a Roma, prima in questura, con incarico di responsabile della sezione ordine pubblico dell’Ufficio di gabinetto e, dal 2013, al dipartimento della pubblica sicurezza, presso l’ufficio ordine pubblico della segreteria del dipartimento della polizia di Stato.

Negli ultimi cinque anni, ha prestato servizio nella segreteria del capo della polizia, quale diretto collaboratore dei prefetti Pansa e Gabrielli; promosso primo dirigente nel gennaio di quest’anno, ha assunto in questi giorni la dirigenza della Divisione Anticrimine della questura ternana.

Al dr. Roberto Caffio vanno le congratulazioni del questore Antonino Messineo per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro.