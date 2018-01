Questura di Terni, Marco Scarpa nuovo dirigente dell’Amministrativa

TERNI – Marco Scarpa è il nuovo dirigente della Divisione amministrativa della Questura di Terni, succede a Maria Grazia Milano, trasferita di recente a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia.

Nato a Rimini, coniugato e con due figli, Scarpa dopo aver frequentato la Scuola militare “Nunziatella”, è entrato nella Polizia di Stato ed è stato nominato Vice Commissario nel 1990.

Si è laureato in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha successivamente conseguito anche il perfezionamento in Psicologia e Giurisdizione Minorile.

Ha prestato servizio a Enna, Forlì, Roma e, a partire dal 2013 fino allo scorso dicembre, presso il Consolato d’Italia ad Istanbul, quale esperto antidroga del Ministero dell’Interno.

Numerosi gli incarichi svolti nel lungo percorso di carriera tra cui si evidenziano le esperienze professionali presso la direzione centrale per la polizia di prevenzione e la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e postale. A Scarpa vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico dal Questore Antonino Messineo e da tutto il personale della Questura.