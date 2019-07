Punto nascita di Pantalla: ad agosto garantiti i turni di servizio

TODI – Nel mesi di agosto saranno garantiti i turni di servizio nel punto nascita di Pantalla.

In merito alla prosecuzione dell’attività del punto nascita dell’ospedale della Media Valle del Tevere, il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Luca Lavazza precisa infatti che: “Coerentemente con le disposizioni regionali e con la richiesta di deroga sulla chiusura del punto nascita, trasmessa al Ministero della Salute, siamo riusciti a garantire i turni di servizio in piena sicurezza, per il mese di agosto, grazie anche a procedure straordinarie che hanno tenuto conto della rimodulazione di alcune attività. Tale decisione è avvenuta garantendo le ferie estive del personale e contestualmente nel rispetto della normativa sull’orario di lavoro”.