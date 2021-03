BASCHI – Incidente questa mattina a Baschi in località Case Nuove. Per cause in corso d’accertamento un pulmino con a bordo 8 operai è uscito di strada finendo nella scarpata e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto che hanno provveduto a estrarre gli occupanti e a recuperare il pulmino. Per gli operai lievi ferite.