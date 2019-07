Provincia: la Usb sospende lo stato d’agitazione del personale

La Federazione territoriale della Usb sospende lo stato di agitazione del personale del servizio viabilità e strade dell’amministrazione provinciale di Terni, alla luce delle misure messe in atto dalla Provincia nei giorni scorsi e relative alla fornitura per il personale addetto alla viabilità del vestiario e dei DPI per il periodo estivo.

L’Usb auspica che da ora in avanti le procedure relative all’individuazione dei soggetti fornitori di questi importanti dispositivi, necessari alla messa in sicurezza degli operatori impegnati in questi servizi, entrino in un regime di regolarità e monitoraggio, necessari a scongiurare disagi per i lavoratori.

”Auspichiamo – continuano le Usb – altresì, che il quadro di sostenibilità finanziaria complessiva dell’Ente, soprattutto per i necessari e non più derogabili interventi governativi, possa trovare ristoro affinché anche ulteriori interventi nel settore strade, possano trovare pieno compimento.

Non sono più rinviabili infatti gli investimenti per mezzi, strumenti, attrezzature e strutture che necessitano da troppo tempo di sostituzioni e/o manutenzioni con l’obiettivo di erogare in piena efficienza servizi strategici per la sicurezza del territorio e per i cittadini.

Come sindacato – concludono le Usb – continueremo a vigilare e mettere in campo ogni azione necessaria a fornire contributi in tal senso”.