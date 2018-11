Provincia e istituto Briccialdi promuovono musica e concerti nei territori

La Provincia di Terni e l’istituto Briccialdi insieme per promuovere la cultura musicale e i concerti nei territori.

E’ quanto stabilisce una convenzione firmata fra amministrazione provinciale e istituto per l’organizzazione di eventi musicali nei comuni del ternano. Con la sottoscrizione dell’accordo, il primo di questo genere, la Provincia si impegna a favorire e promuovere, attraverso l’ufficio che si occupa di assistenza ai Comuni, le attività del Briccialdi, favorendo l’inserimento dei concerti, da parte delle amministrazioni comunali, nei programmi relativi ad eventi e manifestazioni di qualità e ponendosi come interlocutore istituzionale per la promozione di attività musicali e culturali.

L’istituto Briccialdi, in coordinamento con la Provincia, svolge a sua volta la propria missione di formazione di alto livello nel settore musicale e di promozione della musica nei territori per avvicinare i cittadini e le giovani generazioni sempre di più alla musica.