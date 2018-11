Provincia di Perugia: il nuovo presidente è Luciano Bacchetta

PERUGIA – Luciano Bacchetta è il nuovo presidente della Provincia di Perugia. Con il 52,5% dei voti il sindaco di Città di Castello è il nuovo presidente della Provincia di Perugia. Succede a Nando Mismetti. L’insediamento questa mattina

I commenti: “L’elezione di Luciano Bacchetta alla presidenza della Provincia di Perugia rende ragione di un percorso di rafforzamento e apertura della coalizione di centrosinistra che il Partito Democratico ha fortemente voluto e sostenuto e che continuerà a sostenere nel prossimo futuro. Siamo convinti, infatti, che solo rafforzando unità d’intenti e apertura al protagonismo civico e alle migliori energie che la società ha a disposizione si possano costruire progetti di prospettiva”.

Così, in una nota, il segretario provinciale del Pd di Perugia Leonardo Miccioni, che aggiunge: “Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato della coalizione, augurare a Bacchetta un buon lavoro e ringraziare Nando Mismetti che ha lavorato aggredendo le difficoltà e segnando obiettivi importanti. Saremo impegnati nei prossimi anni in una progettualità rinnovata e in sfide complicate che ci vedranno uniti e responsabili nell’interesse dei territori e dei cittadini. La Provincia, pur nel suo profilo di ente di secondo livello, porta importanti responsabilità rispetto a tematiche centrali come l’edilizia scolastica e le infrastrutture stradali e ha un bilancio rilevante, faremo di tutto per assicurare risposte all’altezza”.

Grande soddisfazione viene espressa dal segretario comunale del Psi di Città di Castello Marco Mearelli, dal capogruppo in Consiglio comunale del Psi tifernate Vittorio Morani e dall’intero gruppo consiliare per l’elezione a presidente della Provincia di Perugia del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.

“Per la nostra compagine politica – dichiarano – è un importante risultato e insieme il frutto del lavoro compiuto da tanti anni sul fronte del centrosinistra per la sua unità e per un’azione di governo rispondente alle esigenze dei cittadini umbri sia a livello comunale che, dopo questa elezione, a livello provinciale. Ci congratuliamo con il sindaco Luciano Bacchetta perché è anche un risultato personale a fronte dell’impegno e della passione con cui in questi anni ha svolto la sua attività politica e istituzionale sul panorama regionale, con una particolare attenzione a programmi e obiettivi che fossero al servizio di tutta la comunità”.

“Riteniamo – concludono – che questa elezione possa essere un punto di arrivo ma anche di partenza verso tante direzioni, se volgiamo lo sguardo alla situazione attuale della compagine di centrosinistra, e auspichiamo che anche grazie a questa elezione l’ente Provincia possa riacquisire una rinnovata missione e un nuovo ruolo all’interno dell’architettura costituzionale italiana. Auguriamo buon lavoro al presidente Luciano bacchetta per una stagione di nuovo slancio sia programmatico che concreto negli ambiti più propri della Provincia a partire da viabilità, scuole e innovazione”.

Per il centrodestra passare dal 30% delle ultime elezioni provinciali al 47%, nonostante i numeri dei consiglieri comunali non fossero cambiato di molto con le ultime tornate elettorale, è un successo”

“La risicata sconfitta di Fabrizio Gareggia alle elezioni per il Presidente della Provincia di Perugia è una buona base di partenza su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali del 2019 e del 2020” . Lo dicono coordinatori del centro-destra (Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia) che proseguono: “Passare dal 30% delle ultime elezioni provinciali al 47%, nonostante i numeri dei consiglieri comunali non fossero cambiato di molto con le ultime tornate elettorale, è un successo che indica come la strada verso il cambiamento sia stata

recepita in molti territori umbri. In uno scenario paradossale, imposto dal Governo Renzi, in cui viene meno il principio di democrazia visto che non sono i cittadini a scegliere il Presidente della Provincia ma gli eletti nei consigli comunali, ringraziamo Fabrizio Gareggia per la persona che si è confermata essere, disponibile, preparata e professionale e per il lavoro di aggregazione che ha portato avanti con serietà assieme a Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia che hanno creduto in lui. Da parte del centro destra – si legge nella nota – c’è stato un ottimo lavoro di squadra, sereno e compatto che ha saputo confrontarsi anche con quei civici che saranno fondamentali alle prossime amministrative e alle elezioni regionali umbre. Auspicando un ritorno alle urne anche per le nomine della Provincia, auguriamo al nuovo Presidente buon lavoro nella speranza che temi importanti coma viabilità e scuole comincino ad avere risposte fino ad oggi disattese”.