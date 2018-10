Provincia di Perugia, Bacchetta è il candidato presidente del centrosinistra

PERUGIA – Il candidato del centrosinistra a presidente della Provincia di Perugia è il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Il segretario provinciale del Pd di Perugia Leonardo Miccioni ha depositato questa mattina la candidatura insieme a 230 firme di grandi elettori.

“Un grande risultato – fa sapere in una nota – a cui siamo arrivati avviando un percorso di partecipazione e di confronto tra le forze del centrosinistra umbro. Trovo che l’impegno che hanno dimostrato in queste settimane i partiti della coalizione e tutti gli amministratori chiamati al voto per rinnovare la massima carica dell’amministrazione provinciale testimoni che si è aperta una nuova stagione per il centrosinistra umbro, tesa al dialogo e al confronto, orientata a un coinvolgimento sempre più largo di tutti coloro che non si risconoscono nelle nuove destre, nell’interesse dei territori che amministriamo e dei cittadini”.

“La Provincia – ancora Miccioni – a distanza di quattro anni dalla Del Rio, rimane un ente di non secondaria importanza: impiega ad oggi quasi 500 dipendenti, è responsabile per l’edilizia su 180 edifici scolastici, ha un bilancio triennale di circa 150 milioni di euro”. “Nei prossimi giorni – conclude il segretario dem – approfondiremo il confronto sugli obiettivi, sulle aspettative, sulle sfide che abbiamo davanti con l’intento di condividere prospettive di crescita per la nostra realtà”.