Progetto stadio-clinica, il sindaco Latini incontra il presidente della Ternana, Bandecchi

TERNI – Il sindaco Latini ha incontrato il patron della Ternana. “L’incontro di stamattina a Palazzo Spada con Stefano Bandecchi – ha detto il sindaco al termine – è stato molto cordiale e costruttivo e mi ha consentito innanzitutto di fare i complimenti al Presidente per la straordinaria stagione della sua Ternana Calcio. Con il presidente abbiamo trattato anche altri temi, primo dei quali quello relativo allo stato della procedura in essere relativamente allo studio di fattibilità per il progetto stadio-clinica”.

“Come sempre il presidente Bandecchi si è dimostrato molto attento e sensibile a tutte le esigenze a alle possibilità di sviluppo della nostra comunità cittadina sia dal punto di vista sociale che per le opportunità economiche e di creazione di posti di lavoro”.



Al termine dell’incontro il sindaco Leonardo Latini ha consegnato al presidente Stefano Bandecchi una targa a nome dell’Amministrazione comunale con un ringraziamento per i risultati raggiunti dalla Ternana Calcio “che ha restituito l’orgoglio e il sorriso alla città di Terni in un periodo così difficile” come quello causato dalla pandemia.