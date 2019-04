Professione Ristoratore, evento formativo gratuito, fa tappa in Umbria

Ad aprile farà tappa anche in Umbria il Road Tour di Professione Ristoratore partito da Milano lo scorso 11 Marzo: un pomeriggio di Formazione Gratuita riservato ai Ristoratori per conoscere gli elementi Manageriali indispensabili per portare al successo le loro attività.

Negli ultimi anni la ristorazione ha subito profondi cambiamenti con ripercussioni sulle imprese italiane del settore.

I dati forniti dai Rapporti Annuali 2017 – 2018 dai vari osservatori, primo fra tutti quello del FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) mostra un quadro apparentemente contraddittorio.

Se infatti il settore è stato uno dei pochi a non essere intaccato dalla crisi con una spesa fuori casa da parte degli Italiani in aumento, le attività ristorative costrette a chiudere battenti sono maggiori rispetto alle nuove aperture.

La lettura di questi dati ci rivela però una difficoltà dei ristoratori Italiani legata alle capacità manageriali più che a una congiuntura di mercato, come ci conferma il corpo Docente di Professione Ristoratore, Scuola specializzata nella formazione Manageriale per Ristoratori:

“La nostra esperienza in questi anni a contatto con tantissimi ristoratori ci conferma che chi gestisce un ristorante ha spesso delle ottime capacità di realizzazione di prodotti eccellenti ma scarsissime capacità legate a Management, Marketing e Leadership.

Purtroppo (o per fortuna) il mercato moderno non perdona più certe lacune e sempre di più si dividerà fra imprenditori di eccellenza capaci di creare attività profittevoli e ristoratori incapaci di sopravvivere”.

Anche il mercato del Food quindi richiede agli Imprenditori del settore la capacità di fronteggiare l’attuale cambiamento con nuove competenze di tipo manageriale.

“Per questo abbiamo pensato ad un evento gratuito su 4 città italiane per avvicinare i ristoratori della nostra penisola a queste tematiche” spiega la Scuola Professione Ristoratore.

Si svolgerà il 15 Aprile presso Perugia Park Hotel in Via A. Volta, 1 a partire dalle ore 15,00 una delle tappe dell’evento Formativo gratuito di Professione Ristoratore, Scuola Manageriale specifica per il Business della Ristorazione, che nell’ambito del Progetto Professione Ristoratore Road Tour 2019, ha scelto Milano, Firenze, Perugia e Napoli come Location dove incontrare i Ristoratori che vogliono apprendere strategie e tecniche per trasformarsi in veri Imprenditori capaci di portare al successo il proprio locale.

Un intero pomeriggio di formazione gratuita di tipo pratico in cui i Ristoratori che vogliono giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza e mettersi in gioco per far ripartire e decollare la propria attività potranno accendere un Focus sugli elementi manageriali indispensabili per diventare Ristoratori di successo: Management, Leadership, Marketing e dove potranno apprendere il Restaurant Funnel SystemTM, il primo e unico Sistema di Funnel Marketing applicato al mondo della Ristorazione creato da Professione Ristoratore.

Professione Ristoratore Road Tour è un evento a numero chiuso.

Per prenotare il tuo posto al Road Tour di Perugia del 15 Aprile si può chiamare il 3475323864 o scrivere a professioneristoratore@gmail.com o in alternativa andare su www.professioneristoratore.it e cliccare il pulsante “partecipa gratuitamente al nostro Road Tour”.