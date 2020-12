Pro loco e Comune di San Venanzo vicino alle attività commerciali: ecco il video promozionale per Natale

SAN VENANZO – La Pro loco di San Venanzo, insieme all’amministrazione comunale, ha promosso una piccola campagna pubblicitaria dallo slogan “Natale Made in San Venanzo“. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione prima di tutto dei cittadini del Comune, ma anche in generale del territorio, sull’importanza di preferire per gli acquisti di Natale le attività di prossimità, come alimentari, bar, ristoranti e piccoli negozi artigiani che contribuiscono ogni giorno con la loro presenza a tenere vivi le strade e i centri storici delle frazioni e del capoluogo.

“Come Pro Loco – spiega la presidente Elisa Pambianco – abbiamo sentito la necessità di stare al fianco del piccolo ma prezioso tessuto economico del nostro territorio per provare a ricambiare tutto il sostegno che negli anni hanno sempre garantito alle iniziative della nostra associazione. Siamo un piccolo Comune ma sempre molto attivo e le nostre attività sono state colpite maggiormente dalla pandemia rispetto alla grande distribuzione e al commercio online”. Le attività commerciali di prossimità garantiscono un servizio anche sociale a tutta la comunità. “Acquistare locale – conclude la Presidente – diventa un gesto di responsabilità e solidarietà per rilanciare e supportare l’economia del nostro territorio”.

Subito è arrivato anche il sostegno all’idea dal primo cittadino di San Venanzo, Marsilio Marinelli, e dell’amministrazione comunale che ha dato il patrocinio e sostenuto la realizzazione del video che è stato pensato proprio per ricordare a tutti che si può “comprare locale”. Usualmente erano i mercatini di “Natale al Vulcano” che inauguravano la stagione delle feste a San Venanzo: un’iniziativa sempre nata dal tandem Pro Loco e amministrazione comunale che riscuoteva un bel successo con tanti artigiani, attività e hobbisti che animavano la festività dell’8 dicembre, insieme ad artisti di strada e aperitivi a km 0 lungo la via del paese, a sigillare l’inizio del periodo natalizio. Non essendo stato possibile replicare, si è voluto così provare a stare comunque vicini sia alle attività ma anche alla comunità stessa per far intendere che nulla è finito: le iniziative si sono prese una piccola pausa ma le attività economiche proseguono a produrre le tradizionali eccellenze.

La realizzazione del video è stata possibile grazie alla professionalità dello studio Claudio Fasci Photography e alla speciale partecipazione di Pino Musto.