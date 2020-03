Prima nata da mamma positiva al Covid-19. Bimba e mamma in buone condizioni

TERNI – “Smentiamo in maniera assoluta le notizie che circolano, alimentate da blog o informazioni spesso strumentalizzate, secondo le quali il Comune di Terni non intenderebbe intervenire sulle proroghe delle scadenze fiscali, oltre che su tasse e tariffe. Non è vero. Il Comune sta facendo e farà tutto quanto in suo potere per tutelare i cittadini […]