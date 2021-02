Prima iscrizione d’impresa alla Camera di commercio dell’Umbria: è una ditta di Arrone

Comincia a marciare la nuova Camera di Commercio delll’Umbria. Venerdì 29 gennaio, a poco più di 24 ore dall’insediamento del nuovo Consiglio camerale e dalla elezione del Presidente dell’Ente, si registra la prima iscrizione d’impresa alla Camera di Commercio dell’Umbria. L’azienda nasce a Terni, nel comune di Arrone, la ditta individuale “Fiocchi Giuseppe” opererà nel settore agricolo (“raccolta di cereali”).



Un primo passo simbolico dunque – sottolinea l’ente – nell’azione di governance regionale che sarà chiamata a svolgere la Camera di commercio dell’Umbria. L’ente camerale umbro è ora pronto a lavorare al servizio di oltre 90mila aziende. Sono 94.202 al 31 dicembre 2020 le aziende iscritte al Registro Imprese, di cui 72.247 registrate in provincia di Perugia e 21.955 in provincia di Terni.

Oltre la metà del panorama imprenditoriale umbro è costituito da ditte individuali (51,27%), seguite da società di capitale (25,75%), società di persone (20,15%). Nel 2020, l’anno della pandemia, resta in terreno positivo il saldo tra le iscritte e le cessate. Sono state infatti 4.110 le nuove imprese che si sono iscritte al Registro Imprese delle due Camere di commercio di Perugia e Terni mentre 3.992 le cessate, chiusura dunque con il segno “+”, con 118 nuove imprese nate in Umbria.

Una analisi dei settori economici, ci consegna una regione in cui il comparto del commercio è quello più rappresentato in valore assoluto. Su un totale di 79.906 aziende attive in regione, quelle operanti nel commercio sono 19.421 e rappresentano il 24,3% del totale regionale, seguono il settore agricolo con 16.443 aziende operanti (20,6%) e le costruzioni che hanno una base imprenditoriale di 10.773 aziende (13,5%).

“Tempi brevissimi – ha annunciato Giorgio Mencaroni, primo presidente della Camera di commercio dell’Umbria – anche per il completamento degli organi camerali: entro 15 giorni il consiglio camerale si riconvocherà per procedere alla nomina della prima giunta camerale dell’Umbria, la squadra di governo che affiancherà il presidente per i prossimi cinque anni”.