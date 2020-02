Presenza sospetta di bocconi avvelenati, il sindaco di San Gemini emana un’ordinanza

In Umbria come in Italia, non c’è circolazione del coronavirus e la Regione, così come previsto dalle direttive ministeriali, in coordinamento con la Protezione civile, ha attivato una rete sul territorio che vede coinvolti gli ospedali, le aziende sanitarie regionali, i servizi di prevenzione, i responsabili del 118 e del Pronto soccorso, della continuità assistenziale, […]