Premio Mimosa 2021: Tornare alla vita dopo la pandemia, il tema del 16esimo concorso

“Era ieri. Potrebbe tornare e impadronirsi ancora delle nostre vite? Non possiamo prevederlo, quello che sappiamo è che gli anticorpi capaci di resistere e sconfiggere ogni pandemia, ci vengono dalla tenacia, dal talento, da una solidarietà testarda e discreta”.

Le riflessioni sull’anno della pandemia sono il tema scelto per la sedicesima edizione del Premio Mimosa, il concorso di scrittura narrativa finalizzato a promuovere il racconto di momenti importanti, ad evocare ricordi significativi, esprimere idee e stati d’animo per affermare ideali e sogni.

Il bando appena pubblicato invita gli scrittori a “immaginare un domani in cui la pandemia sia stata debellata e una nuova primavera abbracci le strade del mondo” come “allenamento per tornare alla vita con la coscienza di ciò che è stato e la memoria consapevole che si affronta la fragilità costruendo solitudini affollate, in grado di fronteggiare preclusioni e confinamenti”.

Il premio, promosso dagli assessorati alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Narni e dell’associazione Minerva in occasione dell’OttoMarzo 2021, punta a valorizzare la cultura legata al mondo femminile, ad affermare il punto di vista femminile, a contribuire a realizzare pratiche di uguaglianza delle opportunità, ad esprimere, condividere e sostenere il valore delle differenze.

Il concorso è aperto a tutti, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità ed età. Le scuole medie inferiori e superiori potranno partecipare con lavori sia individuali che di gruppo.

La partecipazione è gratuita.

I racconti, inediti e liberi da contratti editoriali, dovranno essere inviati esclusivamente tramite mail entro le 24 di mercoledì 10 marzo 2021, ai seguenti indirizzi: angeli.minerva@gmail.com e antonietta.scosta@comune.narni.tr.it.

Il bando è sul sito del Comune www.comune.narni.tr.it e sulle pagine facebook Premio Mimosa Narni e Associazione Minerva MinervAArte.

La premiazione si terrà a Narni sabato 27 marzo.

Info: Associazione Minerva 333 9144745; angeli.minerva@gmail.com, Comune di Narni 0744 747277.