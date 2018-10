Porano, turista smarrisce zaino, soldi ed effetti preziosi. Lo ritrovano i carabinieri

PORANO – I carabinieri di Porano hanno ritrovato e restituito a un turista a tempo di record un “prezioso” zainetto che aveva inavvertitamente smarrito perché a sua volta “perso” nel gustarsi le bellezze della “verde” Umbria.

Il bagaglio in questione, piccolo nelle dimensioni ma di grande valore in quanto custode di documenti, effetti preziosi e contanti per un valore complessivo di quasi 4.000 euro, rinvenuto da un equipaggio della Stazione del piccolo comune umbro nel corso di un servizio perlustrativo, grazie all’immediata attivazione dei militari, è tornato poco dopo nelle mani del quasi incredulo legittimo proprietario, un brasiliano appena arrivato in zona per visitare il posto.