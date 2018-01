Politiche, Pd di Perugia: “Nessuna spaccatura. Ok a Bocci, Cardinali e Leonelli”

PERUGIA – “La segreteria comunale del Pd di Perugia, a seguito del comunicato del segretario Paolo Polinori del 16 gennaio e di letture distorte e strumentali che ne sono state fatte, al fine di sgombrare il campo da qualunque equivoco, intende precisare che il contenuto dello stesso è condiviso all’unanimità e pertanto non esiste alcuna spaccatura all’interno della segreteria cittadina. Ribadiamo con forza – dunque – la necessità di rimarcare al Pd regionale e nazionale il rischio che la rappresentanza dei democratici perugini in Parlamento si riduca, auspicando, al contrario, un suo potenziamento e rivendicando il ruolo chiave della città per l’intero territorio regionale”. Così, in una nota, il segretario Paolo Polinori e la segreteria del Pd di Perugia.

“In tale quadro – prosegue la nota – tenuto conto che in data successiva al comunicato del segretario del 16 gennaio da diverse figure istituzionali è stata avanzata la richiesta di disponibilità ad una candidatura del segretario regionale del Pd Giacomo Leonelli, riteniamo che la sua figura abbia un profilo che, unitamente alla ricandidatura dei parlamentari uscenti di Perugia sen. Valeria Cardinali e on. Gianpiero Bocci, risponderebbe all’esigenza di coniugare esperienza, competenza, pluralismo e rappresentanza di genere, delineando così una rappresentanza radicata e autorevole in grado di raccogliere i migliori risultati per il Partito Democratico cittadino e regionale. Per tale ragione auspichiamo che nei prossimi giorni possa compiere un supplemento di riflessione, comunicando la propria disponibilità a mettersi a disposizione del partito e della collettività”.