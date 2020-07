Polisportiva Ternana: ora c’è anche la sezione di calcio a 5 femminile

TERNI – Arriva una nuova sezione alla Polisportiva Ternana. La società del presidente Maurizio Sciarrini accoglierà dal prossimo campionato il calcio a 5 femminile.

Si tratta di un ‘acquisto’ importante, perché a difendere i colori della Polisportiva sarà il gruppo di ragazze che insieme al collaboratore Simone Luconi, con i colori del Campomaggio, si è aggiudicato nella stagione conclusa anzitempo per la pandemia da Coronavirus il campionato Under 15 regionale, a punteggio pieno, mettendosi alle spalle corazzate come Perugia e CLT Terni. Per loro anche una semifinale di Coppa Umbra raggiunta: la finale, da giocarsi in gara unica e campo neutro contro il Perugia, è stata annullata per l’emergenza sanitaria.

Quest’anno, il passaggio pressochè in blocco alla corte del presidente Sciarrini e del direttore generale Marco Pizzoferrato. Con loro anche il team manager Roberto Pragliola. La sfida sarà ancora più entusiasmante perché la squadra parteciperà al campionato Under 17 regionale.

La squadra, seppur ancora a ranghi ridotti per via delle vacanze, ha già sostenuto il primo allenamento sotto la direzione del collaboratore Luconi.

“Ringrazio il presidente Sciarrini e il dg Pizzoferrato per averci accolto in questa struttura che offre tutto quello di cui le ragazze avevano bisogno e di un ambiente familiare come quello che c’è qui– dice Luconi- Ci prepariamo ad un campionato più difficile, perché le nostre ragazze si confronteranno con una categoria superiore, nonostante siano ancora tutte in età per fare l’Under 15. Abbiamo fatto una scelta per far crescere il gruppo, che rimane sempre il primo obiettivo di questa società”.

LA ROSA ATTUALE (potrebbero esserci nuovi innesti)

Portiere: Rebecca Bordacchini

Laterali: Giulia Dobras, Alice Matini (capitano), Valeria Rossi, Valentina Santori, Giada Scoglieri

Centrali: Agnese Cotticelli, Martina Perni