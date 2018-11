Polemiche sulla recita di Natale, le insegnanti: “Non era stato deciso nulla”

TERNI – “Per annullare una manifestazione, è necessario che una manifestazione sia stata organizzata. Non essendo stata organizzata nessuna manifestazione, si può dire che è stato annullato il nulla”.

Così le insegnanti della scuola Garibaldi, per bocca di Maria Teresa Anselmi, intervengono sulla vicenda della presunta recita di Natale annullata. A sollevare il caso era stata l’assessore comunale alla scuola, Valeria Alessandrini parlando di una “recita natalizia vietata per non disturbare le diverse culture religiose presenti nell’istituto”.

In una lunga nota sono le insegnanti a chiarire che cosa è accaduto: “Il 6 novembre, gli insegnanti della scuola Garibaldi, riuniti per rispettare un ordine del giorno stabilito, hanno dedicato una parte della riunione a discutere su un’eventuale manifestazione natalizia che avrebbe coinvolto tutti gli alunni della scuola (si precisa che non era all’odg, tuttavia, in considerazione dei tempi ristretti prima del Natale, si è concordato di giungere rapidamente a una decisione, per poi affrontare gli argomenti previsti). Dalla discussione sono emerse una serie di proposte, nessuna delle quali ha raggiunto l’unanimità dei consensi: mercatino di Natale, tombolata, esecuzione di canti natalizi e infine rappresentazione in cortile di un’ambientazione che ricordi quella tipica dei presepi”.

“Per quest’ultima si parla di creare scene di vita quotidiana con botteghe, mercati, laboratori artigianali: nessuno ha parlato di “quadri sulla vita di Gesù”. Anche per questa proposta – si legge ancora nella nota – non si raggiunge l’accordo, si decide quindi di chiedere il parere della dirigente. Alla richiesta rapida di un parere, la dirigente risponde di non ravvisarne la fattibilità. A questo punto, gli insegnanti, dovendo raggiungere altri colleghi per affrontare gli argomenti all’odg, rimandano la decisione per riflettere meglio sulle diverse proposte e concordare le modalità organizzative, sentito anche il parere dei rappresentanti dei genitori durante i Consigli di Interclasse che si sarebbero tenuti il 15 novembre. Nessuna manifestazione – continuano le insegnanti della Garibaldi – è stata annullata, semplicemente perché nulla era stato deciso”.

Con rammarico gli insegnanti prendono atto che la situazione è stata strumentalmente utilizzata per fini che non attengono ai principi che guidano da sempre la nostra scuola. Sono principi dettati dalla Costituzione, ispirati ai valori universali, dichiarati nei nostri documenti ufficiali e condivisi nei diversi livelli di rappresentanza, come sancito dalla legge sull’autonomia scolastica. Nel territorio, la nostra scuola rappresenta un punto di riferimento importante per la scelta di moltissime famiglie residenti in zona e non. La scuola è frequentata da bambini di tutte le provenienze (sociali, etniche, culturali) e l’accoglienza, la tolleranza, il rispetto, l’inclusione sono alla base della mission dichiarata dalla scuola, condivisa e agita da tutti gli insegnanti. Il clamore suscitato a Terni – concludono lascia sbigottiti e quanto scritto sulla stampa locale e nazionale non corrisponde, né nelle intenzioni, né nei fatti, a quanto accaduto. Quanto uscito sui social network ci scandalizza per la gratuità, l’aggressività, la volgarità, l’accanimento verso chi rappresenta la nostra scuola e di conseguenza offende anche noi”.

L’assessore Alessandrini ha replicato sul suo profilo facebook: “Un ringraziamento alle insegnanti della scuola “Anita Garibaldi” per aver espresso la propria opinione in totale libertà, confermando l’esistenza di progetti e manifestazioni natalizie che poi, nel corso di una riunione, si è deciso (con mio grande rammarico) di non organizzare più. Mi auguro che a partire dal prossimo Natale si possano organizzare, nel rispetto di tutti i bambini di tutte le religioni, degli eventi che richiamino i reali valori del Natale di condivisione, rispetto e amore”.