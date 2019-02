Pioggia sul palco: annullato lo spettacolo di danza al teatro Secci

TERNI – Salta lo spettacolo di danza del Teatro Stabile dell’Umbria in programma per questa sera al Teatro Secci. Una piccola infiltrazione di acqua piovana sul palco non consente ai danzatori di potersi esibire in sicurezza.

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo. “Agli abbonati – dice una nota di Palazzo Spada – saranno comunicati la data dell’eventuale recupero e tutte le informazioni necessarie.

L’amministrazione comunale si scusa con gli utenti per l’inconveniente dovuto anche all’insistenza e all’abbondanza dei fenomeni piovosi di questa giornata

Nei prossimi giorni le strutture tecniche del Comune verificheranno la situazione per i provvedimenti e gli interventi conseguenti, al fine di eliminare al più presto la causa del problema”.