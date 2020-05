Piediluco, uomo rinvenuto morto in casa

TERNI – Un uomo di 77 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Piediluco. A fare la triste scoperta sono stati i vigili del fuoco di Terni chiamati ad intervenire per un’apertura porta e soccorso. La richiesta era stata fatta dal fratello dell’anziano deceduto che non riuscita a mettersi in contatto con lui.