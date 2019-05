TERNI – Danni ingenti la notte scorsa per un incendio divampato al ristorante l’Eco di Piediluco, in strada di Monte Caperno.

Le fiamme hanno interessato la veranda del locale, che ha riportato seri danni, andando quasi completamente distrutta. Non ci sono feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, per spegnere le fiamme. Sono ora in corso le indagini per risalire alle cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, né quella di un corto circuito, né del dolo.