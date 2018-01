Piano di riequilibrio finanziario: dopo la nuova bocciatura, opposizioni scatenate

TERNI – La bocciatura da parte della Corte dei conti a sezioni unite, del ricorso del Comune di Terni sul piano di riequilibrio finanziario porta l’amministrazione Di Girolamo a un passo dalla crisi. Intanto le opposizioni si scatenano.

Marco Celestino Cecconi di Fratelli d’Italia parla di fallimento annunciato. “E alla fine è andata esattamente come noi avevamo previsto. Di Girolamo & C. sono riusciti a scavarsi la fossa da soli, prima indebitando il Comune fino all’orlo del fallimento, poi facendosi varare dalla propria maggioranza un Piano di risanamento farlocco tanto quanto lo erano stati i bilanci di questi anni, poi ancora infischiandosene delle censure mosse a quel Piano sia dal Ministero degli Interni che dalla Corte dei Conti e infine – anzi – avanzando un ricorso contro quelle censure altrettanto fondato sul nulla.

Avendo come unico obiettivo quello di tirare a campare il più a lungo possibile incollati alle poltrone di Palazzo Spada, sindaco e soci saranno riusciti magari nell’intento (calendario alla mano) di scongiurare quello che per loro e i loro interessi era il male assoluto, ovvero le elezioni anticipate. Ma non hanno potuto evitare l’inevitabile, perché la conseguenza della bocciatura odierna è una e una soltanto: la dichiarazione formale di dissesto del Comune di Terni, scioglimento e Commissario prefettizio. Fallimento e tutti a casa: per loro, una condanna comunque troppo lieve, considerate colpe e responsabilità; per la città, una liberazione.

Resta il rammarico di aver fatto perdere a Terni e ai ternani troppo tempo, almeno un anno e mezzo di non-governo, inchieste, arresti, rinvii a giudizio, bocciature, debiti su debiti, deriva della città sotto ogni profilo. Resta il rammarico di aver dovuto assistere alla più spudorata melina. Resta il rammarico – nell’interesse di Terni e dei ternani – che non una delle denunce che abbiamo mosso ai conti comunali in questa consiliatura (dal consuntivo-2013, al Piano di riequilibrio varato dal consiglio comunale nel dicembre-2016 e quest’oggi definitivamente bocciato dalla magistratura contabile) sia mai stata presa in considerazione, trattata anzi come vaniloquio. Ci avessero dato un po’ più ascolto, oggi non saremmo a questo punto: ma il fallimento sancito dall’odierna sentenza è anche figlio di tanto ottusa e tracotante partigianeria”.

Thomas De Luca (M5S) dice che: “C’è solo una parola: vergogna. Vergogna per aver portato la città nell’abisso del dissesto, per aver irresponsabilmente tenuto appeso Terni per un anno e mezzo alla mercede degli interessi di un partito e di una maggioranza immersa nelle proprie vicende giudiziarie. Ci siete riusciti, abbiamo toccato il fondo. Il cerchio si è chiuso. La responsabilità storica, imperdonabile e incancellabile è quella di aver non solo rovinato il presente ma compromesso il futuro.

Abbiamo solo una strada davanti: chi ha sbagliato deve pagare. Una questione di sopravvivenza e di civiltà, intimamente propria di uno stato di diritto in cui l’impunità è un privilegio inconciliabile. Questa strada noi la perseguiremo e la porteremo avanti con fermezza, con disciplina e onore così come la Costituzione richiede agli uomini e alle donne delle Istituzioni.

Per questo chiederemo al prefetto un incontro nelle prossime ore al fine di impedire che la città possa rimanere nuovamente appesa per un ulteriore anno ad un commissariamento prefettizio e si proceda speditamente allo svolgimento delle elezioni nella finestra elettorale di maggio 2018.

Attendiamo le dimissioni irrevocabili del Sindaco Leopoldo Di Girolamo entro la giornata di oggi”.