Piano di assunzioni di Ospedale di Terni, interviene il commissario Pescini

TERNI – Due persone sono state denunciate dalla squadra volante in altrettante operazioni. La prima denuncia è scattata l’altra sera quando, durante i quotidiani controlli alle persone sottoposte alle pene alternative alla detenzione in carcere, gli agenti non hanno trovato in casa un italiano 42enne sotto sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza nella sua abitazione […]