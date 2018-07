Perugina, Nestlé spinge sui Baci. Obiettivo: crescere in Usa e Cina

PERUGIA – I vertici di Nestlé Italia hanno illustrato i nuovi piani con gli investimenti commerciali e lo sviluppo dell’export di Perugina a Regione Umbria e Comune di Perugia. All’incontro, che segue quello di ieri nella sede di Confindustria, erano presenti la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ed il direttore regionale allo sviluppo economico, Luigi Rossetti.

I rappresentanti delle istituzioni, nel prendere atto dei contenuti dei nuovi programmi commerciali, soprattutto in riferimento a Bacio Perugina e Cioccolato Perugina, hanno espresso l’auspicio che gli stessi possano contribuire a rafforzare le prospettive produttive e quindi occupazionali, della Perugina e del sito di San Sisto. Obiettivi questi che per la Regione Umbria ed il Comune di Perugia sono da sempre fondamentali rispetto al ruolo della fabbrica per il territorio e l’intera Umbria.

Già durante l’incontro di ieri in Confindustria, Nestlè ha confermato che il piano di investimenti di 60 milioni previsti nel triennio 2016-18 è stato completato, e ha illustrato l’impegno per Baci e Cioccolato Perugina con nuovi piani e investimenti commerciali previsti per la prossima stagione.

Nuovi distributori, nuovi mercati, packaging rinnovati, formati e ricette innovative, campagne di comunicazione e marketing a sostegno delle vendite nazionali e internazionali di Baci Perugina, Nero e Tablò. Sono queste, in sintesi, le strategie seguite dalla nuova Confectionery International Business Unit creata appositamente da Nestlé nel 2016 per dare corpo al piano di rilancio per lo storico marchio del Made in Italy.

“La chiave di volta per catturare nuovi volumi con l’export è quella di posizionare nel mondo il Bacio come simbolo di “love & affection”, mettendo al centro le emozioni, così come sono percepite nella cultura di ciascun Paese, in modo che dovunque nel mondo dare un Bacio diventi sinonimo di affetto, amicizia e amore come è già oggi per gli Italiani – ha dichiarato Valeria Norreri Confectionery IBU manager di Nestlé Italiana – in questo modo il piano di sviluppo otterrà anche l’obiettivo di “destagionalizzare” il Bacio, allargando le occasioni di vendita ed estendendo la frequenza di acquisto in differenti Paesi con un periodo di consumo dilatato, in funzione dei diversi mercati”.

I piani di marketing e di sostegno all’export della pralina simbolo del Made in Italy nel mondo, sono già stati presentati nell’importante Meeting dei distributori mondiali, che si è svolto a Roma nel maggio scorso, e che ha catturato l’interesse di 80 distributori, provenienti da 12 mercati.

I Baci Perugina sono esportati in 55 mercati tra cui Cina (con i cartigli in lingua cinese), Canada, Stati Uniti, Australia, Russia, Spagna e Regno Unito. I mercati di Stati Uniti, Canada, Australia e Cina rappresentano il 75% del fatturato estero della pralina prodotta a San Sisto. Per quanto riguarda la Cina, sono in corso trattative sia per incrementare il numero di distributori, sia per attivare l’e-commerce canale di vendita di elezione per questo Paese.

In Usa crescono i distributori: dall’autunno 2017 Baci viene distribuito nelle oltre 1000 librerie di prestigio della catena Barnes and Nobles. Dopo essere entrati nel mercato d’Argentina, il 2017 ha visto anche il ritorno in quello brasiliano, con il primo ordine di Baci da parte di Sam’s Club (gruppo Walmart), catena esclusiva di vendita al dettaglio. Anche in questi Paesi sudamericani sono in corso trattative per ampliare il numero di distributori. I Baci hanno la certificazione Kosher e dopo aver ottenuto anche la certificazione Halal, dallo scorso anno sono esportati anche negli Emirati Arabi Uniti, prima importante finestra nei promettenti mercati del Medio Oriente. Per quanto riguarda l’Europa, i nuovi mercati d’ingresso dei Baci sono Regno Unito e Germania.

Per quanto riguarda l’Italia, oltre alle consuete attività di marketing, per Baci Perugina è pianificata una campagna di spot sui canali televisivi nazionali di otto settimane, da ottobre a dicembre, in vista del prossimo Natale.

Nero Perugina – Il rilancio di Nero Perugina, la tavoletta di cioccolato fondente prodotta a San Sisto dal 2005 è un altro punto qualificante della strategia a sostegno dei volumi di Perugina. Nero Perugina sarà rilanciato con un nuovo packaging e affiancato da altri due nuovi gusti, sarà promosso con un ampio piano di comunicazione che prevede spot sulle tv nazionali, on air per cinque settimane tra i prossimi ottobre e dicembre, ulteriore valorizzazione della Scuola di Cioccolato Perugina, iniziative sui punti vendita nelle principali insegne e la realizzazione di un libro per la valorizzazione del prestigioso marchio.

“Siamo soddisfatti del lavoro sin qui svolto e degli investimenti che ci sono stati accordati – ha concluso Valeria Norreri – e per questo guardiamo con ottimismo il futuro di Perugina di tutti i suoi marchi”.