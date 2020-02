Perugia: tre albanesi arrestati per spaccio, quasi 2 chili di cocaina sequestrati

PERUGIA – Tre albanesi sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione antidroga dei carabinieri di Perugia e trovati in possesso di quasi 2 chili di cocaina. Si tratta di tre uomini di 41, 43 e 27 anni, i primi due con precedenti di polizia e l’altro incensurato.

L’operazione è stata eseguita dalla sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, al termine di un articolato servizio, ha tratto in arresto i tre in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono scaturiti a seguito di una tanto attenta ed efficace attività di osservazione, controllo e pedinamento, che ha consentito ai militari di acquisire validi elementi d’informazione in ordine ai loro movimenti e alle loro frequentazioni. I carabinieri, insospettiti da alcuni anomali spostamenti effettuati dai citati soggetti a bordo delle autovetture in loro uso (una Volvo e una Volkswagen), hanno posto in essere un pedinamento, al termine del quale i tre sono stati sottoposti a controllo e perquisizione personale e veicolare. Sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente e 895 euro in contante. Pertanto, sono immediatamente scattate anche le perquisizioni locali, presso i rispettivi domicili e i garage in loro uso (in frazione Castel del Piano di Perugia e a Corciano). Allo esito di dette operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato:

178 involucri in cellophane termosaldati contenenti, complessivamente, quasi 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un bilancino di precisione;

materiale per il confezionamento della citata sostanza;

5 telefoni cellulari;

somma contante pari a 1.530,00 euro, ritenuta anch’essa provento di attività illecita.

I tre arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Perugia Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.