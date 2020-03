Perugia, tenta di sfondare il portone di casa della figlia: arrestato

ASSISI – Un imprenditore albanese è stato trovato in possesso di 5 chili di cocaina e oltre 19mila euro in contanti e arrestato dai carabinieri di Assisi. Il corriere, la scorsa settimana, è incappato in uno dei molteplici controlli del territorio attivati dai carabinieri assisani, per fronteggiare la diffusione del virus. Proprio durante uno di […]