Perugia, spara al vicino di casa e poi si consegna alla polizia

PERUGIA – Un uomo di 43 anni, Mirco Paggi, è stato ucciso da un colpo di fucile nel tardo pomeriggio di in via Porta, a Ponte d’Oddi, alla periferia di Perugia.

Ad avvertire le forze dell’ordine è stato lo stesso autore dell’omicidio che si è consegnato alla polizia.

Si tratta di un vicino di casa della vittima. Fra i due sarebbero state frequenti le discussioni, fino al litigio di oggi. Ma sono ancora ignoti i motivi alla base del delitto. Il colpo di fucile che ha raggiunto la vittima in strada potrebbe essere stato sparato dal balcone con un’arma che l’assassino non avrebbe potuto detenere in quanto già inquisito in passato.