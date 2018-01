Perugia, ruba la borsa di una pensionata e preleva 1500 euro al bancomat

PERUGIA – Avrebbe ha rubato la borsa di una pensionata di 81 anni utilizzando il bancomat per prelevare circa 1.500 euro allo sportello. Per questo un tunisino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Perugia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Il furto è avvenuto lo scorso 4 dicembre. Secondo i militari giovane avrebbe rubato, all’interno dell’autovettura di proprietà della donna, parcheggiata su pubblica via, la borsa di quest’ultima, contenente, tra le altre cose, la sua carta bancomat e di aver, successivamente, prelevato la somma complessiva di 1.450,00 euro, mediante due distinte operazioni effettuate in un istituto di credito.

A pochi giorni dopo, l’indagato, essendo sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in altro procedimento penale, si è recato, come di consueto, per apporre la propria firma, presso la stazione dei carabinieri di Perugia, venendo riconosciuto, dai militari presenti, come il malfattore immortalato dalle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo in cui era stato consumato il furto.