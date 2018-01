Perugia, ruba il portafogli a un cliente di un supermercato: arrestato

PERUGIA – Ruba all’interno della Coop Fontivegge e viene arrestati dai carabinieri. In manette un 28enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia.

Il giovane, introdottosi all’interno del supermercato “Coop Fontivegge”, si è avvicinato a un ignaro avventore 71enne, pensionato, e con una mossa repentina, gli ha sottratto il portafogli, custodito nella tasca sinistra del giaccone, per poi tentare la fuga a piedi per le vie limitrofe.

Il pronto intervento dei carabinieri e del personale preposto alla sicurezza ha permesso di rintracciare immediatamente il tunisino e di recuperare interamente la refurtiva, restituita all’anziano.

Il tunisino, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.