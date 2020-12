Perugia, ruba al supermercato e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato 64enne

PERUGIA – I carabinieri della Stazione di Ponte Pattoli hanno arrestato per resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, un 64enne italiano, residente nel Lazio, di fatto senza fissa dimora, disoccupato, noto alle forze di polizia.

L’uomo era entrato nel supermercato “Conad” di Piccione e, dopo aver infastidito alcuni clienti, aveva illecitamente asportato alcuni generi alimentari, occultandoli all’interno di una busta in suo possesso, per poi recarsi alla cassa, esibendo e pagando soltanto una confezione del reparto gastronomia.

A quel punto, il titolare dell’esercizio commerciale ha chiesto all’uomo di mostrare lo scontrino per la merce contenuta nella borsa, ma questo, sempre più agitato, ha affermato di averla acquistata in un altro negozio, senza tuttavia disporre di alcuna ricevuta di pagamento.

I militari, nel frattempo giunti, hanno invitato l’uomo a seguirli all’esterno del supermercato, per chiarire la situazione; a quel punto, il 64enne ha iniziato ad assumere un atteggiamento molto aggressivo, inveendo e proferendo frasi minatorie contro i carabinieri, per poi tentare di estrarre dai pantaloni un grosso cacciavite e scagliarsi contro di loro, prima di essere bloccato al termine di una breve colluttazione, anche mediante utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, l’uomo è stato dimesso senza prognosi. Per i militari, invece, la prognosi è stata, rispettivamente, di giorni 5 e 7 giorni per leggere contusioni.