Perugia, Raffaele Cantone nominato al vertice della procura

Less than a minute

7 Less than a minute

Raffaele Cantone, l’ex presidente dell’ Anticorruzione, è il nuovo procuratore di Perugia. La sua nomina il Csm si è diviso. Il suo nome è passato con 12 voti a favore, mentre 8 sono andati a Masini. A suo favore hanno votato le toghe progressiste di Area e i laici di tutto lo schieramento politico. Il procuratore aggiunto di Salerno, Luca Masini, ha ottenuto invece il sostegno dei togati di Autonomia e Indipendenza e di Magistratura Indipendente. Si sono invece astenuti i quattro togati di Unità per la Costituzione.

Cantone prenderà il posto di Luigi De Ficchy al vertice della procura perugina, titolare, tra l’altro, dell’inchiesta sul pm romano Luca Palamara.

I COMMENTI:

“Auguriamo buon lavoro a Raffaele Cantone, nominato dal CSM alla guida della Procura di Perugia. Il suo profilo e il suo rigore, la sua autonomia e le sue capacitá – dimostrate prima nell’impegno di contrasto alle organizzazioni criminali camorristiche e poi negli anni della guida autorevole dell’Agenzia Anticorruzione – rappresentano una garanzia per una Procura particolarmente importante per le sue competenze. E garanzia per lo stesso territorio umbro, per contribuire ad affermare quotidianamente trasparenza, legalitá, rispetto delle regole”. Così Walter Verini, deputato umbro e responsabile Giustizia del Pd.