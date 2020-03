Perugia, litiga con la fidanzata alla stazione e picchia un carabiniere

“Fare tutto il possibile, senza risparmio di risorse, per garantire un aumento sostanziale, anche in Umbria, delle capacità di effettuazione dei test, quale misura essenziale, in combinazione alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione, per garantire la riduzione dei rischi di contagio”. Esprimendo comunque totale condivisione al percorso che sta avviando la Regione per un […]