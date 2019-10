Perugia, lesioni personali e atti persecutori: arrestato un 59enne

In Umbria, come nel resto d’Italia, gli incidenti stradali mortali sono in calo. Lo dimostrano i dati che, in occasione della Giornata regionale sulla sicurezza stradale (12 ottobre), hanno reso noti i servizi di Epidemiologia dei dipartimenti di delle due aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, come probabile conseguenza delle politiche europee e nazionali applicate […]