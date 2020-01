PERUGIA – E’ andata in ospedale in preda a dolori addominali e ha scoperto di essere incinta. Protagonista della vicenda una dodicenne di origini straniere. L’adolescente sarebbe stata accompagnata dal fratello. Vista la gravidanza in atto, il personale sanitario ha allertato la polizia e i servizi sociali. La procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni ha avviato gli accertamenti, affidati alla polizia, per chiarire i contorni della vicenda su cui vige il massimo riserbo.