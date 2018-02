Perugia, incidente sul lavoro: operaio cade in un cantiere e muore

PERUGIA – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere edile di Capanne. Un operaio di 40 anni, di origini sudamericane, è morto dopo una caduta da circa 7-8 metri d’altezza.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando su un’impalcatura allestita sulla facciata di una palazzina in costruzione quando è precipitato nel vuoto.

Nonostante i soccorsi tempestivi, avvertiti dai colleghi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul fatto indagano i carabinieri.