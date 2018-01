Perugia-Francoforte: il volo Ryanair partirà il 27 marzo. Al via la promozione

PERUGIA – “Dopo l’annuncio – avvenuto nel mese di settembre – del nuovo collegamento Ryanair Perugia – Francoforte, che sarà operato a partire dal 27 marzo con due frequenze settimanali, si entra nel vivo delle attività di promozione e di co-marketing programmate dalla compagnia aerea Ryanair, dall’agenzia regionale Sviluppumbria e da SASE, società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”.

Nella mattinata di martedì 30 gennaio – presso la Sala del Consiglio della sede di Perugia di Sviluppumbria – Ryanair, Sviluppumbria e SASE hanno illustrato le principali iniziative promozionali messe in atto e programmate nei due mercati, presentando al territorio la nuova destinazione e le opportunità di sviluppo turistico ed economico che il nuovo collegamento può offrire.

Nel dettaglio, Sviluppumbria e Ryanair hanno lanciato la nuova rotta sul mercato tedesco con un primo evento di promozione dell’offerta turistica umbra che si è tenuto a Francoforte nel dicembre scorso. La collaborazione tra l’agenzia regionale e la compagnia aerea N°1 in Italia e preferita in Europa, proseguirà con una serie di iniziative previste per i prossimi mesi. Sviluppumbria ha inoltre messo a punto per il 2018 un ricco calendario di fiere, road show ed appuntamenti b2b tra la domanda tedesca e l’offerta degli operatori umbri, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la grande ricchezza di servizi e di attrazioni turistiche del territorio. Un territorio che negli ultimi tempi è tornato con forza ad attirare l’attenzione degli operatori del settore turistico e dei media – nazionali ed internazionali – che in più occasioni ne hanno esaltato la straordinaria bellezza.

Una nuova rotta area internazionale, oltre a rappresentare un’opportunità per lo sviluppo dell’economia e del turismo, è anche un’occasione per tutti i cittadini di scoprire nuove città ed attrazioni. È per questo che SASE e Ryanair hanno collaborato ad una campagna pubblicitaria, che partirà ad inizio febbraio, programmata nel territorio regionale e nelle confinanti province di Toscana e Marche. Dal cuore d’Italia al cuore della Germania per scoprire Francoforte, la città tedesca della finanza, ma anche ricca di interessanti attrazioni turistiche come ad esempio i suoi musei e gallerie d’arte posizionati lungo la “Riva dei Musei”, lo splendido skyline di grattacieli, e il celebre sidro di mele, bevanda tipica della città.

Per festeggiare la collaborazione con il territorio umbro, Ryanair ha messo in vendita posti sulla rotta Perugia – Francoforte a partire da soli €12,99 per viaggiare ad aprile e disponibili per la prenotazione solo su Ryanair.com fino alla mezzanotte di venerdì 2 febbraio 2018”.