Perugia, fermato con hashish e cocaina: arrestato spacciatore 21enne

PERUGIA – I carabinieri della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, nel corso dell’espletamento di un servizio perlustrativo, hanno arrestato un cittadino albanese 21 anni incensurato per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane durante un controllo eseguito nei pressi della rampa d’accesso alla S.S. 6 Perugia – Bettole di Ponte San Giovanni, all’esito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di: 19 involucri in cellophane termosaldati contenenti, complessivamente, 50 grammi circa di cocaina, 19 grammi di hashish, di un bilancio di precisione, di un telefono cellulare e di vario materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 4.120 euro in contanti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa della direttissima nel corso della quale ha patteggiamento ed è stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (pena sospesa), nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 6.000 euro.

Inoltre, i militari della Stazione CC di Perugia, durante un controllo eseguito nei pressi di un esercizio commerciale ubicato in questa via Mentana, hanno localizzato e tratto in arresto un trentacinquenne rumeno in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Perugia, a seguito della commissione di vari furti nel capoluogo tra il 2010 e il 2013.

Contestualmente, 2 individui, presenti senza giustificato motivo, sono stati sanzionati amministrativamente per l’inosservanza delle norme contenute nel D.P.C.M. del 01.04.2020.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia – Capanne per l’espiazione della pena prevista, pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni di reclusione