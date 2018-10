Perugia, due espulsi fanno rientro in città: arrestati dai carabinieri

PERUGIA – Due cittadini stranieri, di nazionalità albanese e tunisina, pregiudicati, sono stati arrestati per violazione della legge in materia di immigrazione in due distinte operazioni, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Perugia e della Stazione di Perugia – Fortebraccio.

Durante due controlli l’attenzione dei militari si è concentrata su due uomini che, sorpresi in atteggiamento sospetto, alla richiesta dei documenti, pur fornendo passaporti rilasciati rispettivamente dalle autorità albanesi e tunisine, hanno dato chiari segnali d’insofferenza, dimostrando particolare nervosismo, che si è acuito progressivamente col passare dei minuti.

I due sono stati portati in caserma e sottoposti a rilievi foto – dattiloscopici. È emerso così che i due stranieri già espulsi dal territorio nazionale a maggio e agosto scorsi, in quanto destinatari di un provvedimento della Prefettura di Perugia e conseguentemente rimpatriati nei paese d’origine, hanno fatto rientro in Italia, senza la speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno, trasgredendo di fatto ai dettami del provvedimento ostativo originario che vietava loro di ritornare nel bel paese per un periodo di cinque anni.