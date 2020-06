Perugia, dottoressa aggredita e rapinata: arrestato un tunisino

PERUGIA – Ha aggredito e picchiato una dottoressa. L’uomo, un tunisino, è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Il fatto era accaduto lo scorso 13 maggio, quando una dottoressa prima di rincasare dal turno in ospedale, si è fermata nei pressi di un istituto di credito nella zona di Fontivegge, giusto il tempo di effettuare un prelievo allo sportello bancomat. E’ circa mezzanotte, le si avvicina un soggetto a volto coperto che la aggredisce e le sottrae con forza il portafogli contente documenti di identità, carte di credito e la somma in contanti di 200 euro appena prelevata.

Immediata la chiamata al 112 e l’intervento della pattuglia. La donna dopo il fatto ha accusato un malore ed è stata accompagnata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ove, dopo un periodo di ricovero, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Le successive e tempestive attività d’indagine condotte dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia agli ordini del maggiore Salvatore Pascariello e sotto la direzione della Procura della Repubblica hanno permesso, grazie anche al ricorso ad attività tecnica di intercettazione, di individuare un soggetto tunisino, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti di polizia. Nella serata di ieri il rapinatore è stato fermato dai carabinieri e, dopo aver tentato di fuggire e provando ad evitare il carcere ha dichiarato ai Carabinieri intervenuti di aver ingerito due lamette da barba e di essere in pericolo di vita. E’ stato quindi immediatamente condotto presso il locale pronto soccorso ove, a seguito di accertamenti strumentali, è stata appurata la non veridicità di quanto dichiarato.

I militari sottolineano come l’attività di indagine , assai breve per durata ma complessa perché ha visto a sistema varie componenti investigative, di natura tecnica e convenzionale , abbia portato al risultato voluto in termini operativi; ciò è stato possibile grazie alla profonda conoscenza e presenza sul territorio specie nell’area della Stazione e Fontivegge, attraverso servizi preventivi e repressivi fortemente voluti dal Comandante Provinciale Col. Giovanni Fabi.