Perugia, chiusa la scuola XX Giugno dopo i casi di positività al covid

PERUGIA – Nove classi su 14 in isolamento dopo i casi di positività al covid accertati negli ultimi giorni, E’ per questo che il sindaco Romizi ha disposto da domani la chisura della scuola elementare e dell’infanzia XX Giugno, in pieno centro storico, a Perugia.

In merito ai casi di positività al coronavirus, l’Usl Umbria 1 ha fatto sapere che da subito, la situazione è stata gestita con la massima attenzione, anche grazie alla stretta collaborazione con l’Istituto scolastico.

Accertati i casi positivi, sono stati immediatamente presi i provvedimenti ritenuti necessari, compresa la quarantena dei contatti scolastici e l’effettuazione, nel più breve tempo possibile, dei tamponi.

La situazione epidemiologica della scuola, comunque, continua ad essere monitorata e, visto che le classi attualmente poste in quarantena sono numerose, nell’attesa di avere un quadro più chiaro, è stato proposto al sindaco di Perugia, Andrea Romizi, di predisporre la chiusura della scuola per 7 giorni. Provvedimento che – come detto – sarà in vigore da domani mattina.

Intanto, l’Usl Umbria 1 ha programmato uno screening con test antigenici quantitativi da effettuare presso la sede scolastica per tutti coloro che, al momento, non sono stati posti in quarantena perché non rientravano all’interno delle classi direttamente coinvolte.