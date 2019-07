Perugia: atto intimidatorio nella sede del Corriere dell’Umbria

PERUGIA – Atto intimidatorio la notte scorsa nella sede del Corriere dell’Umbria in via Pievaiola a Perugia. Stando a una prima ricostruzione due persone a volto coperto dai caschi sono scese da una moto e, una volta all’interno del piazzale, hanno iniziato a scagliare pietre contro le vetrate del quotidiano.

L’Associazione Stampa Umbra esprime tutta la sua solidarietà nei confronti dei colleghi del Corriere dell’Umbria.

“L’articolo 21 della Costituzione italiana dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero, cita nello specifico che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Qualora – come è stato ipotizzato – questo gesto fosse stato compiuto e fosse collegato a qualche articolo pubblicato nel quotidiano nei giorni scorsi, ricordiamo – scrive l’Asu – che in un Paese democratico e civile ci sono strumenti come l’obbligo di rettifica della notizia, la querela e simili, che vengono poi trattati nelle sedi competenti, a cui tutti possono accedere. Come Associazione Stampa Umbra, quindi, auspichiamo che la situazione trovi presto il suo epilogo e che vengano individuati gli autori di tale atto, affinché nessun altro in futuro pensi che gesti del genere siano la risposta più giusta da dare se non si condivide una notizia o il modo con cui viene esposta”.