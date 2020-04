Perugia, arriva con il taxi in centro e nella giacca oltre un etto di cocaina: arrestato

PERUGIA – Appena sceso dal taxi in Centro storico a Perugia, è stato bloccato e arrestato dalla Guardia di Finanza del comando provinciale. I militari, impegnati nei controlli legati al contenimento del Covid-19, lo hanno sorpreso mentre si aggirava per il centro cittadino, per ”finalità neanche lontanamente giustificabili”

L’uomo, un trentatreenne di origini albanesi, è stato controllato e trovato in possesso di 110 grammi di cocaina nascosti nella giacca.

Il rinvenimento della droga, dal valore di mercato di 10 mila euro, ha fatto scattare la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato 11 mila euro in contanti, ben nascosti, evidentemente frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Capanne. Sono in corso, inoltre, le procedure che porteranno alle sanzioni previste per chi viola le prescrizioni concernenti il coronavirus.