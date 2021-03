Perugia: arrestato due volte in poche ore, 36enne tunisino nei guai

PERUGIA – E’ stato arrestato 2 volte in poche ore nell’arco della stessa giornata. Protagonista un 36enne cittadino tunisino, già noto alle cronache giudiziarie locali.

Lunedì scorso intorno alle 17 i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni lo hanno arrestato in flagranza quale presunto autore di furto aggravato e alle 20 gli stessi militari, in flagranza del reato di evasione.

In particolare, l’uomo, all’interno di un supermercato della zona, ha asportato 14 confezioni di crema per l’igiene personale, per un valore complessivo di 210,16 euro, per poi essere bloccato dai militari allertati telefonicamente dal personale dell’esercizio commerciale, che aveva notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra le varie corsie e, dopo essersi fermato a prendere qualcosa da uno scaffale, dirigersi velocemente verso l’uscita, senza fermarsi alle casse.

I carabinieri ricevuta la telefonata e notato il cittadino tunisino che a piedi si dirigeva verso l’ufficio postale ubicato nei pressi, lo hanno inseguito, lo hanno bloccarlo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono state rinvenute, occultate nel giacchetto, le 14 scatole di crema, risultate non pagate.

Il giovane è stato arrestato mentre la merce, ancora sigillata e integra, è stata restituita al direttore del punto vendita nel frattempo giunto sul posto.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato portato presso l’abitazione del fratello, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Tuttavia alle 19.30 circa è giunta una telefonata alla Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni, da parte della proprietaria di una profumeria, la quale riferiva che, pochi minuti prima, un giovane era entrato all’interno del suo negozio dove aveva illecitamente asportato un profumo per poi darsi alla fuga.

I militari, dopo aver notato dalle telecamere dell’esercizio commerciale che si trattava del tunisino arrestato ore prima, lo hanno ricercato riuscendo a rintracciarlo, poco dopo, in via Lunghi e arrestandolo, questa volta, quale presunto autore del reato di evasione.

Processato ieri mattina per direttissima è stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere e associato presso la casa circondariale di Perugia.