Perugia, arrestati due spacciatori e sequestrato circa mezzo chilo di cocaina

PERUGIA – I carabinieri della sezione operativa del N.O.R. della Compagnia di Perugia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un 29enne cittadino albanese, domiciliato a Perugia e un 42enne italiano, di origini siciliane, domiciliato a Perugia, entrambi già noti ai militari, e sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina.

Ieri pomeriggio, durante un servizio perlustrativo nella località perugina di Fratticiola Selvatica, i carabinieri hanno notato un’autovettura nera con a bordo i due uomini in atteggiamento guardingo, noti per pregresse vicende giudiziarie connesse allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

I carabinieri avuto sentore che i due potessero occultare sostanze illecite, hanno deciso di bloccarli davanti all’abitazione risultata in uso al 42enne, presso cui i due hanno fatto ritorno.

Durante la perquisizione dell’auto sono stati trovati 23 involucri contenenti 127 grammi circa di cocaina, nonché di 4 telefoni cellulari e della somma contante di 125 euro, ritenuta provento di attività illecita.

La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento al cui interno sono stati trovati ulteriori 5 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 406 grammi circa, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza.

Espletate le formalità di rito gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Capanne.