Perugia-Ancona, Perosino: “Nessuno strumento per garantire i creditori umbri”

PERUGIA – Il completamento dei lavori sulla strada Perugia-Ancona è stato al centro dell’audizione convocata da prima e seconda commissione dell’Assemblea legislativa, svoltasi questa mattina a Palazzo Cesaroni. Durante l’incontro, richiesto dal presidente Andrea Smacchi (Prima commissione), l’amministratore della Quadrilatero, Guido Perosino, ha illustrato la complessa situazione dei cantieri tra Umbria e Marche. Al termine dei lavori Smacchi ha annunciato la presentazione di una risoluzione che porti l’Assemblea legislativa a prendere una posizione su

questa vicenda.

L’amministratore della Quadrilatero, anche a seguito della sollecitazioni

dei consiglieri Carbonari (M5S), Mancini (Lega), Rometti (Ser), Smacchi e

Chiacchieroni (Pd), Morroni (FI) e Ricci (misto Rp – Ic), ha ricostruito la

vicende della Perugia-Ancona, i cui cantieri sono stati avviati alla fine del

2009, incentrando la sua relazione soprattutto su due questioni: gli effetti

del concordato chiesto dalla Astaldi sul completamento dei lavori ed i

crediti vantati dalle imprese umbre (e marchigiane) che hanno svolto i

lavori.

LA CRISI ASTALDI Perosino ha spiegato che “l’arrivo della Astaldi quale

principale affidatario dei lavori (Dirpa 2 era il contraente generale) venne

salutato con favore, in ragione della solidità dell’azienda. Il fatto che

Dirpa 2 fosse controllata da Astaldi non era anomalo e neppure in contrasto

con le norme, sebbene ciò abbia prodotto nei fatti ulteriori problematiche.

Per alcuni anni i cantieri sono avanzati in modo rapido fino alla crisi

finanziaria di Astaldi, legata a grandi progetti in Venezuela e Turchia, che

hanno incontrato difficoltà. Nel corso del 2018 i cantieri della

Perugia–Ancona hanno subito forti rallentamenti per poi fermarsi. È

seguita la richiesta di concordato in bianco della Astaldi e altre

vicissitudini che hanno portato alla nomina di tre commissari e ad un piano di salvataggio affiancato dalla proposta vincolante di Impregilo. Nel

frattempo Astaldi ha chiesto e ottenuto 200milioni di prestito ponte dalle

banche, 75 dei quali sono già stati erogati. Quadrilatero è interessata a

completare la strada e deve agire nel rispetto delle norme: Astaldi ha

presentato un piano per la ripartenza dei lavori e il completamento dei

lavori. Se invece si procedesse con la rescissione del contratto ci

vorrebbero 3 o 4 anni per far ripartire il cantiere, una nuova progettazione,

un nuovo appalto e il reperimento nuove risorse. I tempi si allungherebbero in modo molto importante”.

CREDITORI NON PAGATI. “Dopo tre volte, in dieci anni, che le ditte

incaricate di questi grandi lavori pubblici falliscono anche i territori

iniziano a soffrire queste crisi. Quadrilatero – ha ricordato

l’Amministratore – ha svolto un’azione di monitoraggio continua, ma i

tempi di pagamento previsti nei contratti con le imprese impegnate nei

cantieri (fino a 270 giorni) e i meccanismi adottati in molti casi (factoring

con le banche) hanno portato ad accertare una situazione che si è dimostrata critica contestualmente alla dichiarazione di crisi della Astaldi. Le banche avevano infatti anticipato alle imprese parte delle somme che avrebbero dovuto ricevere per i lavori svolti, ma il blocco dei cantieri ha portato le aziende stesse a non poter fare quei lavori e quindi a dover restituire le somme.

Nel piano di salvataggio della società vengono indicate anche le percentuali per la suddivisione dei fondi e Quadrilatero non dispone di strumenti normativi per non rispettare la norma o per dare indicazioni ai

commissari sul pagamento dei creditori umbri o marchigiani. I creditori

privilegiati sono stabiliti dalla legge. Sul pagamento dei pregressi da parte

di Astaldi, ora in crisi, non abbiamo strumenti per intervenire e garantire

il pagamento dei creditori umbri. Alcune delle aziende che hanno crediti,

contattate da Astaldi per riprendere i lavori, si sarebbero rifiutate di

collaborare finché non verranno saldati i vecchi debiti. Altre avrebbero

invece accettato. Se i lavori riprenderanno in concordato la Quadrilatero

potrà svolgere un ruolo diverso e più incisivo, visto che varranno regole

diverse e i pagamenti avverranno solo ad opere ultimate”.

Al termine dell’informativa di Perosino, Smacchi ha evidenziato che “il

progetto della Perugia-Ancona è arrivato circa all’87 percento, con una

forte accelerazioni negli ultimi anni proprio grazie al ruolo della Astaldi.

Restano 60 milioni di euro di lavori da fare sul tratto Perugia-Ancona, che

in un anno si potrebbero ultimare. Presenteremo una risoluzione della

Commissione affinché l’Assemblea legislativa prenda una posizione su

questa vicenda, da cui emerge la necessità di una modifica del codice degli

appalti, una normativa che sta dimostrando i suoi limiti. Umbria e Marche

devono intervenire al tavolo del Ministero delle Infrastrutture per evitare

ulteriori forzature verso le imprese che hanno portato avanti i lavori ed a

cui non potranno essere chiesti ulteriori sacrifici. Stiamo cercando in ogni

modo di trovare soluzioni ai problemi legati ai ripetuti blocchi dei cantieri

della Perugia-Ancona. C’è un danno indiretto causato ai territori, che non

solo hanno visto bloccati i cantieri ma anche una mancata attrattività

legata ad una importante via di comunicazione che non viene realizzata. A

causa dei debiti, alcune aziende marchigiane hanno già chiuso e questo

potrebbe presto avvenire anche in Umbria”.