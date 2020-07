Perugia, agente di polizia penitenziaria aggredita in carcere. E’ protesta

PERUGIA – Nuova aggressione in carcere questa mattina ai danni di un’agente di polizia penitenziaria che è stata fatta oggetto di un lancio di caffè bollente. Il fatto è stato denunciato dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

“Questa mattina, all’atto della battitura, la collega appena è entrata in cella è stata oggetto di lancio di caffè bollente addosso, con ulteriore tentativo di aggressione: solo grazie alla prontezza e professionalità delle poliziotte presenti si è potuto scongiurare il peggio – racconta Fabrizio Bonino segretario umbro del sindacato – La detenuta psichiatrica straniera sconta una pena per omicidio con fine pena 2031 e si è resa protagonista di molte aggressioni anche a personale infermieristico presso il carcere di Solliciano. L’agente oggetto dell’aggressione e stata dimessa con prognosi di sette giorni e una forte infiammazione della cornea. Oramai il personale è stanco di gestire detenuti con patologie psichiatriche e auspichiamo quanto prima ad una reale presa in carico di tali soggetti da parte del Servizio sanitario nazionale”.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime vicinanza alla collega di Perugia in servizio a Capanne e denuncia: “quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l’ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. Rinnoviamo, alla luce del grave fatto accaduto a Perugia, la richiesta di un incontro con i vertici del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione Penitenziaria per affrontare gli eventuali interventi da adottare, come ad esempio proprio le tutele da assicurare al personale in servizio”.

Il SAPPE ricorda i numeri delle carceri e dell’esecuzione della pena in Italia: alla data del 30 giugno scorso, erano detenute nelle carceri del Paese 53.579 detenuti rispetto alla capienza regolamentare di poco meno di 50mila posti. Gli stranieri ristretti nelle nostre carceri sono 17.510 (il 32,68%). Ben 102.604 i soggetti seguiti dagli Uffici di esecuzione penale esterna, 1.348 i minorenni e giovani adulti presenti nei servizi residenziali e 13.279 quelli in carico ai servizi della Giustizia minorile.

Nel carcere di Perugia erano ristrette 357 persone, 301 uomini e 56 donne. 71 gli imputati, 285 i condannati e un internato.