Per Carnevale e San Valentino, le forze dell’ordine intensificano i controlli a Terni

Una intensificazione dei controlli del territorio per verificare l’osservanza delle misure anti-Covid, anche in considerazione del potenziale pendolarismo di visitatori provenienti dai comuni in zona rossa sia del Perugino, che del Ternano.

E’ quanto disposto ieri al termine del tavolo tecnico che si è tenuto in prefettura per pianificare i servizi per il carnevale e per San Valentino, in costanza dell’attuale emergenza epidemiologica, compreso anche il mercatino rionale del mercoledì.

Presenti tutte le forze dell’ordine e l’assessore al commercio del Comune di Terni, Stefano Fatale.

Il Questore ha raccomando fermezza negli interventi, non disgiunta però da equilibrio e sensibilità, specie per i comportamenti più disinvolti che potrebbero generare situazioni di pericolo per la trasmissione dei contagi.