Pensionato derubato dopo aver prelevato i soldi per i regali pasquali ai nipoti: rintracciato il ladro e restituita la refurtiva

ORVIETO – Un marocchino, regolarmente residente in Italia da anni, è stato denunciato dagli agenti della squadra volante di Orvieto per il furto di un borsello contenente 700 euro e documenti, ai danni di un pensionato, fuori da un supermercato di Orvieto.

L’anziano, ottantenne – secondo quanto raccontato successivamente agli agenti – si era recato in banca per ritirare la somma di denaro per fare dei regali ai nipoti in vista della Pasqua e per altri acquisti.

Dopo aver fatto la spesa, mentre stava riportando il carrello nella zona di deposito, ha lasciato per qualche secondo il borsello sul porta carrelli. Rientrato in auto si è accorto che era sparito ed ha quindi richiesto aiuto alla polizia.



Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti della Volante sono riusciti ad identificare il presunto ladro, avviando le ricerche. L’uomo è stato rintracciato nei giardini pubblici di Orvieto Scalo. Alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Il marocchino – che da quanto emerso è solito aiutare i clienti del supermercato a riporre i carrelli dopo la spesa in cambio di qualche soldo – aveva ancora con sé tutta la refurtiva. Soldi e documenti sono stati restituiti al proprietario, che quando è stato convocato in commissariato per la riconsegna si è commosso.