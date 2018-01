Penna in Teverina e Giove pensano alla fusione, insediata una commissione intercomunale

E’ una commissione intercomunale recentemente istituita ad avere il compito di valutare l’idea della fusione fra i comuni di Giove e Penna in Teverina. Il progetto prevede l’unificazione fra le due realtà in un unico Comune ed è sostenuto dai sindaci e dalla maggior parte delle forze politiche. Il progetto prevede la consultazione referendaria entro l’anno con una data che dovrebbe essere individuata fra i mesi di settembre e ottobre. Entro marzo invece i Consigli comunali dovranno deliberare per avviare formalmente l’iter che sfocerà nel referendum.

In queste settimane è partita intanto la fase di pubblicizzazione del progetto con l’organizzazione di incontri con i cittadini, con le attività economiche, con le scuole e gli altri soggetti che animano le due comunità. I sindaci sottolineano che un’eventuale fusione porterebbe risorse aggiuntive per circa 4 milioni e mezzo in dieci anni per un comune che avrebbe 3mila abitanti.